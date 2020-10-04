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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сутки на Донбассе. Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

Украинские военные не применяли оружие в ответ на провокации пророссийских боевиков на Донбассе 3 октября, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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С начала суток 4 октября на Донбассе не фиксируют обстрелов
С начала суток 4 октября на Донбассе не фиксируют обстрелов
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Вооруженные формирования России на Донбассе 3 октября пять раз нарушили режим прекращения огня, с начала текущих суток на линии соприкосновения фиксируется тишина, говорится в сводке штаба операции Объединенных сил на 7.00.

Как сказано в релизе, опубликованном в Facebook, боевики вели огонь из стрелкового оружия в районе Майорска Донецкой области, гранатометы различных систем использовали для атак неподалеку Причепиловки Луганской области и Новоселовки Второй Донецкой области.

"На участках вблизи населенных пунктов Водяное и Марьинка [Донецкой области] противник вел огонь из стрелкового оружия и противотанкового ручного гранатомета. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди личного состава Объединенных сил не было. На огневые провокации врага наши защитники оружие в ответ не применяли", – говорится в сводке штаба. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/341895890458353/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

Теги: провокации, Марьинка, Майорск, Новоселовка, Водяное, война в Украине, война на Донбассе, операция Объединенных сил, ООС
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