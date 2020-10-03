Боевики 3 октября нарушили режим тишины вблизи Марьинки – штаб ООС

3 октября вблизи Марьинки (Донецкая область) боевики дважды стреляли из ручного противотанкового гранатомета и выпустили три очереди из стрелкового оружия, сообщил штаб операции Объединенных сил.

За прошедшие сутки, 2 октября, на Донбассе было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

Российско-оккупационные войска дважды открывали огонь из гранатометов различных систем недалеко от населенного пункта Авдеевка (Донецкая область). Кроме того, дважды в течение суток враг применил стрелковое оружие вблизи Водяного (Донецкая область).

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов не было.

Кроме того, военнослужащие Вооруженных сил и спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям локализовали очаги возгорания неподалеку населенных пунктов Кряковка, Трехизбенка, Артема, Айдар и Станица Луганская (Луганской области). От ВСУ к ликвидации пожаров привлечено более 700 человек и 30 единиц инженерной и спецтехники.

С начала текущих суток, 3 октября, неприцельными выстрелами боевики провоцировали украинских военнослужащих вблизи Марьинки (Донецкая область). На этом участке зафиксировано два выстрела из ручного противотанкового гранатомета и три очереди из стрелкового оружия. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. В других районах вдоль линии соприкосновения наблюдается тишина.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.