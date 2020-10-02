ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала суток 2 октября оккупанты дважды открывали огонь на Донбассе – штаб ООС

2 октября боевики открывали огонь вблизи Авдеевки Донецкой области, сообщил штаб операции Объединенных сил.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Среди украинских военных потерь нет
Среди украинских военных потерь нет
Фото: EPA

1 октября российско-оккупационные войска дважды нарушили режим тишины в зоне операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС 2 октября в Facebook.

"Из автоматического станкового гранатомета враг открыл огонь вблизи Станицы Луганской, а из подствольного гранатомета – неподалеку от Орехово", – говорится в сообщении.

В результате обстрелов украинские военные не пострадали.

"Военнослужащие Вооруженных сил и пожарные ГСЧС ликвидировали пожар в районе населенных пунктов Подлесное, Половинкино, Северодонецк, Золотое, Хутор Вольный, Попасная и Троицкое. Кроме того, пожары локализованы вблизи Кряковки, Трехизбенки, Новоалександровки, Артема, Болотенного и Станицы Луганской. Продолжается локализация очагов возгораний вблизи Старобельска и Старого Айдара", – говорится в сообщении.

С начала суток 2 октября боевики дважды обстреляли позиции украинских военнослужащих.

"Оба факта зафиксированы вблизи населенного пункта Авдеевка. На этом участке противник дважды открывал огонь, применяя гранатометы различных систем. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет", – сообщили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/1101778863571319/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

Теги: Луганская область, Донецкая область, перемирие, обстрелы, война в Украине, лесные пожары в Луганской области
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  В новом рекламном видео Сааба модели дефилируют под музыку "ДахаБраха". Видео
  В новом рекламном видео Сааба модели дефилируют под музыку "ДахаБраха". Видео
"Стоять – бояться". Могилевская намекнула, что занялась боксом
"Стоять – бояться". Могилевская намекнула, что занялась боксом
Jerry Heil позировала в ванной в образе полуобнаженной русалки
Jerry Heil позировала в ванной в образе полуобнаженной русалки
Решетник: Я снова не иду в политику. Приглашали, уговаривали
Решетник: Я снова не иду в политику. Приглашали, уговаривали
Тина Кароль: Надо влюбиться. Время покажет, смогу ли я
Тина Кароль: Надо влюбиться. Время покажет, смогу ли я
Барских стал дизайнером
Барских стал дизайнером
Пугачева: Счастлив лишь тот, с кем рядом Максимка идет. Понятно?
Пугачева: Счастлив лишь тот, с кем рядом Максимка идет. Понятно?
Кухар назвала фаворитов последнего эфира "Танцев со звездами"
Кухар назвала фаворитов последнего эфира "Танцев со звездами"
Арбенина показала обложку своей новой книги
Арбенина показала обложку своей новой книги
Миронова впервые показала лицо годовалого сына
Миронова впервые показала лицо годовалого сына
"С тестами беда. Даже за деньги нужно ждать свободное место". Саливанчук заразилась коронавирусом
"С тестами беда. Даже за деньги нужно ждать свободное место". Саливанчук заразилась коронавирусом
"Ты со мной, а я без тебя". Ефросинина показала детские фото с родителями
"Ты со мной, а я без тебя". Ефросинина показала детские фото с родителями
  Ани Лорак отпраздновала 42-летие в мужской компании. Видео
  Ани Лорак отпраздновала 42-летие в мужской компании. Видео
Анатолий Анатолич улетел в США
Анатолий Анатолич улетел в США
  Каминская из "НеАнгелов" рассказала, почему не хочет знакомиться с избранницей своего бывшего мужа
  Каминская из "НеАнгелов" рассказала, почему не хочет знакомиться с избранницей своего бывшего мужа
"Сколько бы мне ни стукнуло, я отбиваюсь". Петросян показал тренировку в спортзале
"Сколько бы мне ни стукнуло, я отбиваюсь". Петросян показал тренировку в спортзале
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Клава взрослеет и становится все больше похожа на Кристину". Орбакайте показала экстремальное развлечение своей дочери
"Клава взрослеет и становится все больше похожа на Кристину". Орбакайте показала экстремальное развлечение своей дочери
"Как Клавуся выросла". Дочь Пугачевой показала свою семью
"Как Клавуся выросла". Дочь Пугачевой показала свою семью
"Поматерился и самоизолировался". Муж Шоптенко вслед за женой заразился коронавирусом
"Поматерился и самоизолировался". Муж Шоптенко вслед за женой заразился коронавирусом
"Два бугая развлекают друг друга", "Смотрится мерзко". Костюшкин и Тарзан показали голые торсы
"Два бугая развлекают друг друга", "Смотрится мерзко". Костюшкин и Тарзан показали голые торсы
Астафьева нарисовала девушку с голыми сосками
Астафьева нарисовала девушку с голыми сосками
Жена Петросяна заявила об отравлении
Жена Петросяна заявила об отравлении
  "Надо серьезно относиться к этой болезни. Она волнообразная". Александрова переболела COVID-19
"Надо серьезно относиться к этой болезни. Она волнообразная". Александрова переболела COVID-19
Беременная девушка Вакки на позднем сроке станцевала с ним
Беременная девушка Вакки на позднем сроке станцевала с ним
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS