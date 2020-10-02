С начала суток 2 октября оккупанты дважды открывали огонь на Донбассе – штаб ООС

2 октября боевики открывали огонь вблизи Авдеевки Донецкой области, сообщил штаб операции Объединенных сил.

1 октября российско-оккупационные войска дважды нарушили режим тишины в зоне операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС 2 октября в Facebook.

"Из автоматического станкового гранатомета враг открыл огонь вблизи Станицы Луганской, а из подствольного гранатомета – неподалеку от Орехово", – говорится в сообщении.

В результате обстрелов украинские военные не пострадали.

"Военнослужащие Вооруженных сил и пожарные ГСЧС ликвидировали пожар в районе населенных пунктов Подлесное, Половинкино, Северодонецк, Золотое, Хутор Вольный, Попасная и Троицкое. Кроме того, пожары локализованы вблизи Кряковки, Трехизбенки, Новоалександровки, Артема, Болотенного и Станицы Луганской. Продолжается локализация очагов возгораний вблизи Старобельска и Старого Айдара", – говорится в сообщении.

С начала суток 2 октября боевики дважды обстреляли позиции украинских военнослужащих.

"Оба факта зафиксированы вблизи населенного пункта Авдеевка. На этом участке противник дважды открывал огонь, применяя гранатометы различных систем. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет", – сообщили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.