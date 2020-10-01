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ПОЛИТИКА

Кравчук рассказал подробности об увольнении Фокина из контактной группы

Вопрос замены замглавы украинской делегации на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе – бывшего первого премьера Украины Витольда Фокина после его увольнения еще не обсуждался. Об этом заявил глава делегации Леонид Кравчук.

Кравчук заявил, что ему не было известно заранее о позиции его бывшего заместителя Фокина по отношению к стране-агрессору
Кравчук заявил, что ему не было известно заранее о позиции его бывшего заместителя Фокина по отношению к стране-агрессору
Фото: leonid-kravchuk.com.ua

Первый президент Украины, глава делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что заранее не знал о позиции по отношению к стране-агрессору России своего бывшего заместителя, экс-премьера-министра Украины Витольда Фокина. Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

Кравчук попытался оправдать слова Фокина о том, что между Украиной и Россией нет войны, длительным отсутствием последнего в информационно-политическом пространстве. При этом он назвал Фокина "опытным и добросовестным" человеком.

По словам экс-президента, после скандальных заявлений с Фокиным поговорили, при этом он дал понять, что хотел бы сам решить вопрос с пребыванием в делегации, "не дожидаясь административного всплеска".

"Я знаю, что с ним общался и глава Офиса президента Андрей Ермак. Я не знаю, о чем они говорили, но знаю, что общались. И я думаю, что наше заявление, имеется в виду заявление делегации, и позиция самого Андрея Ермака, он ее также обнародовал, это дало основания или материалы для того, чтобы президент решил этот вопрос указом", – заявил Кравчук.

Он особо подчеркнул, что о позиции Фокина не было известно до его назначения и эта позиция не отражает позицию президента Украины Владимира Зеленского и Ермака.

Кравчук отметил, что вопрос замены Фокина в ТКГ пока не обсуждался и он не уверен, что на данный момент это необходимо.

18 августа 87-летний Фокин стал первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ. Рекомендовал его остальным переговорщикам глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

29 сентября во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Фокин заявил, что не уверен, воюют ли Украина и Россия. Он также сказал, что никогда не будет врагом России.

Комитет рекомендовал Зеленскому осудить высказывания Фокина и уволить его.

После этого Ермак сказал, что Фокин должен уйти из ТКГ, а в Офисе президента заявили, что "неприятно поражены" высказываниями переговорщика.

Заявления Фокина раскритиковали украинские политики. В частности, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал его "мерзавцем и махровым идиотом", бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк сказал, что "фокины" – это "диагноз, болезнь антиукраинства, антигосударственности, неполноценности, подлизывания России, дремучей советскости". 

Заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук выразила удивление в связи с тем, что личное мнение Фокина о ситуации на Донбассе не совпадает с официальной позицией украинской делегации.

Кравчук, его первый заместитель, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и заместитель Александр Мережко опубликовали заявление, в котором сказано, что они "неприятно удивлены" словами Фокина.

30 сентября Зеленский уволил Фокина из состава украинской делегации в ТКГ и освободил его от выполнения обязанностей замглавы делегации.

Теги: Россия, Леонид Кравчук, Украина, Витольд Фокин, война в Украине, конфликт, война на Донбассе, увольнение, ТКГ
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