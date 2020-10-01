Кравчук рассказал подробности об увольнении Фокина из контактной группы

Вопрос замены замглавы украинской делегации на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе – бывшего первого премьера Украины Витольда Фокина после его увольнения еще не обсуждался. Об этом заявил глава делегации Леонид Кравчук.

Кравчук заявил, что ему не было известно заранее о позиции его бывшего заместителя Фокина по отношению к стране-агрессору Фото: leonid-kravchuk.com.ua

Первый президент Украины, глава делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что заранее не знал о позиции по отношению к стране-агрессору России своего бывшего заместителя, экс-премьера-министра Украины Витольда Фокина. Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

Кравчук попытался оправдать слова Фокина о том, что между Украиной и Россией нет войны, длительным отсутствием последнего в информационно-политическом пространстве. При этом он назвал Фокина "опытным и добросовестным" человеком.

По словам экс-президента, после скандальных заявлений с Фокиным поговорили, при этом он дал понять, что хотел бы сам решить вопрос с пребыванием в делегации, "не дожидаясь административного всплеска".

"Я знаю, что с ним общался и глава Офиса президента Андрей Ермак. Я не знаю, о чем они говорили, но знаю, что общались. И я думаю, что наше заявление, имеется в виду заявление делегации, и позиция самого Андрея Ермака, он ее также обнародовал, это дало основания или материалы для того, чтобы президент решил этот вопрос указом", – заявил Кравчук.

Он особо подчеркнул, что о позиции Фокина не было известно до его назначения и эта позиция не отражает позицию президента Украины Владимира Зеленского и Ермака.

Кравчук отметил, что вопрос замены Фокина в ТКГ пока не обсуждался и он не уверен, что на данный момент это необходимо.