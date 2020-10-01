В "Слуге народа" отложили проведение заседания фракции на Донбассе – Евгения Кравчук

Выездное заседание парламентской фракции "Слуга народа" на Донбассе, которое анонсировал глава фракции Давид Арахамия, пока не планируется. Об этом заявила замглавы фракции Евгения Кравчук.

Кравчук заявила, что народные депутаты от "Слуги народа" работают с пострадавшими от пожаров в Луганской области Фото: Yevheniya Kravchuk / Facebook

Вопрос относительно выездного заседания фракции "Слуга народа" на Донбассе будет рассматриваться на следующей неделе. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

По ее информации, сейчас народные депутаты от "Слуги народа" работают с населением Луганской области, охваченной лесными пожарами.

"Относительно выездного заседания фракции мы уже будем смотреть на следующей неделе. Сейчас собираем гуманитарную помощь [пострадавшим от пожаров]..." – сказала она.

Ее коллега, нардеп Александр Качура уточнил, что руководство фракции "Слуга народа" не давало депутатам никакой информации о поездке на Донбасс.

"Было сначала озвучено, что с пятницы на субботу должны ехать. Потом сказали: "если следующая неделя не пленарная, то должны ехать в четверг". Затем руководство фракции не сообщило никакой информации по этому поводу", – сказал он.

О том, что парламентская фракция "Слуга народа" намерена провести выездное заседание на Донбассе, Арахамия заявил 29 сентября. Какие вопросы будут обсуждаться, он не уточнил.