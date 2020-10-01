В "Слуге народа" отложили проведение заседания фракции на Донбассе – Евгения Кравчук

Вопрос относительно выездного заседания фракции "Слуга народа" на Донбассе будет рассматриваться на следующей неделе. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.
По ее информации, сейчас народные депутаты от "Слуги народа" работают с населением Луганской области, охваченной лесными пожарами.
"Относительно выездного заседания фракции мы уже будем смотреть на следующей неделе. Сейчас собираем гуманитарную помощь [пострадавшим от пожаров]..." – сказала она.
Ее коллега, нардеп Александр Качура уточнил, что руководство фракции "Слуга народа" не давало депутатам никакой информации о поездке на Донбасс.
"Было сначала озвучено, что с пятницы на субботу должны ехать. Потом сказали: "если следующая неделя не пленарная, то должны ехать в четверг". Затем руководство фракции не сообщило никакой информации по этому поводу", – сказал он.
О том, что парламентская фракция "Слуга народа" намерена провести выездное заседание на Донбассе, Арахамия заявил 29 сентября. Какие вопросы будут обсуждаться, он не уточнил.