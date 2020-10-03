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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Получаем приказ – ...бошим по врагам". Танкист Пантюшенко, который провел пять лет в застенках "ДНР", вернулся на фронт

Богдан Пантюшенко находился в заложниках у террористов "ДНР" с января 2015-го по декабрь 2019 года. Сегодня он сообщил, что вновь служит в рядах ВСУ, в том же подразделении, что и раньше.

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Фото: hromadske.ua

Украинский танкист, бывший заложник террористической группировки "ДНР" Богдан Пантюшенко вновь пошел на фронт, служит в том же подразделении, что и до плена. Об этом он 3 октября написал в Facebook.

"В общем, все неплохо. По боевой подготовке можно сказать коротко: получаем приказ – ...бошим по врагам. Техника, конечно, не самые новые образцы, но исправная и готовая к применению, проблем с боекомплектом и ГСМ не наблюдается, люди подготовлены", – сообщил военнослужащий.

При этом в части есть проблемы с патриотическим воспитанием, что отчасти связано с неуверенным приемом украинского телевидения, отметил Пантюшенко.

"Военнослужащие недостаточно ориентируются в политической ситуации в Украине и мире, так что не в состоянии объективно отличить своих от врагов. Многие ребята из Луганской, Донецкой и других юго-восточных областей, и я приятно удивлен, что они украиноязычные. Слушают преимущественно российских исполнителей, так как альтернативы в этих регионах просто нет", – рассказал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3298024770313929&id=100003193147622

Командир танка Пантюшенко удерживался боевиками с 18 января 2015 года. Его захватили во время операции у села Спартак в районе донецкого аэропорта.

Боевики осудили Пантюшенко по статьям "прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", "насильственный захват власти" и "диверсия". В "генпрокуратуре ДНР" утверждали, что он подорвал мост на автодороге Донецк – Авдеевка, "чем разрушил важный объект транспортной инфраструктуры".

29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев, среди них был Пантюшенко.

Теги: Донецкая область, танки, заложники, ДНР, ВСУ, война в Украине, Богдан Пантюшенко, обмен удерживаемыми лицами
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