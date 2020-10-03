Вооруженные формирования РФ стреляли из гранатомета вблизи Авдеевки – штаб ООС

Вооруженные формирования России вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия недалеко от Авдеевки. Украинские военные не пострадали.

Вооруженные формирования России 3 октября один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщил штаб операции Объединенных сил.

Украинские военнослужащие не пострадали.

"Вооруженные формирования Российской Федерации открыли неприцельный огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Авдеевка. На остальной территории проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина", – проинформировал штаб.

Вооруженные силы Украины продолжают соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, сообщили военные.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.