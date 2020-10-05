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ВОЙНА В УКРАИНЕ

4 октября боевики четыре раза нарушали режим тишины – штаб ООС

В рядах украинских военнослужащих 4 октября потерь не зафиксировано, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Украинские военные не открывали огонь в ответ
Украинские военные не открывали огонь в ответ
Фото: EPA

Российско-оккупационные войска 4 октября четыре раза нарушали режим прекращения огня в зоне операции Объединенных сил. Об этом 5 октября сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"Неподалеку от Авдеевки и Катериновки зафиксированы враждебные выстрелы из стрелкового оружия, около Водяного – с автоматического станкового гранатомета. У населенного пункта Шумы противник открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. Вражеские выстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья наших защитников, поэтому огонь они не открывали", – говорится в сообщении.

В рядах украинских военнослужащих потерь нет, отметили в штабе.

С начала суток 5 октября в районе поселка Новолуганское боевики совершили один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета.

Военнослужащие и подразделения Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям продолжают тушение пожаров в Луганской области.

"Вчера основные усилия были направлены на тушение очагов возгораний вблизи населенных пунктов Кряковка, Трехизбенка, Айдар, Шумы. Кроме того, 166 военнослужащих и 16 единиц автомобильной и инженерной техники было задействовано в ликвидации последствий пожаров в населенном пункте Вороново. Наши воины помогали местным жителям разбирать завалы в разрушенных огнем частных домах и на объектах поселковой инфраструктуры", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/337082170696516/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Авдеевка, обстрелы, Шумы, Катериновка, война в Украине, Новолуганское, операция Объединенных сил, лесные пожары в Луганской области
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