Есть несколько кандидатов на должность спикера украинской делегации в ТКГ – Ермак

На должность пресс-секретаря украинской делегации в трехсторонней контактной группе рассматривается несколько кандидатур. Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал в интервью телеканалу "Украина 24", вышедшем в эфир 3 октября.
"Я хотел бы, чтобы это было. Это очень важно. Сегодня коммуникационные вещи играют очень важную роль. Что греха таить, иногда мы чуть-чуть опаздываем. Нам противостоит достаточно серьезная информационная машина. А для общества очень важно все, что там происходит, и оно должно оперативно, из первоисточников узнавать, что происходило. Поэтому мы постоянно ищем возможности для улучшения коммуникации, думаю, что появление пресс-секретаря будет и очень серьезным сигналом, и решением этих вопросов", – сказал он.
Журналист уточнил, есть ли кандидатура на эту должность.
"Рассматриваются несколько", – ответил Ермак.
О необходимости появления должности спикера делегации Украины в ТКГ заговорили в связи с рядом неоднозначных высказываний бывшего замглавы делегации Витольда Фокина. 14 сентября вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сказал, что задачей человека, ответственного за коммуникации, будет "фокусировать все сигналы one voice от имени украинской делегации".
Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура сказал, что ключевой кандидатурой на пост спикера украинской делегации является дипломат Маркиян Лубкивский.