Есть несколько кандидатов на должность спикера украинской делегации в ТКГ – Ермак

Введение должности пресс-секретаря трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе будет "очень серьезным сигналом" и решит коммуникационные вопросы, считает глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ермак: Сегодня коммуникационные вещи играют очень важную роль. Что греха таить, иногда мы чуть-чуть опаздываем Фото: president.gov.ua

На должность пресс-секретаря украинской делегации в трехсторонней контактной группе рассматривается несколько кандидатур. Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал в интервью телеканалу "Украина 24", вышедшем в эфир 3 октября.

"Я хотел бы, чтобы это было. Это очень важно. Сегодня коммуникационные вещи играют очень важную роль. Что греха таить, иногда мы чуть-чуть опаздываем. Нам противостоит достаточно серьезная информационная машина. А для общества очень важно все, что там происходит, и оно должно оперативно, из первоисточников узнавать, что происходило. Поэтому мы постоянно ищем возможности для улучшения коммуникации, думаю, что появление пресс-секретаря будет и очень серьезным сигналом, и решением этих вопросов", – сказал он.

Журналист уточнил, есть ли кандидатура на эту должность.

"Рассматриваются несколько", – ответил Ермак.