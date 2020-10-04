Ермак: Украинский план мирного урегулирования лежит на столе. Осталось получить ответ от наших визави

Украине удалось выстроить атмосферу в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Донбассе таким образом, что ни у кого не возникает сомнений в позиции Украины, которая стремится к миру. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Ермак: Ни у кого из международных партнеров не возникает вопросов к украинской позиции Фото: EPA

Одно из главных достижений Украины этого года заключается в том, что ни у кого из партнеров страны не возникает сомнений в позиции Украины, которая стремится к мирному исходу конфликта на Донбассе и сохранению жизней людей. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" 3 октября сказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Украинский план лежит на столе. Ни у кого из наших международных партнеров не возникает вопросов к украинской позиции. Украинский план мирного урегулирования лежит на столе. Он имеет в конце то, чего ждет украинский народ и чего, надеюсь, ждут все прогрессивные страны и наши партнеры. И чего в первую очередь ждут жители Донбасса, наши военные, их семьи. Нам удалось таким образом выстроить атмосферу в переговорном процессе, как в Минске, так и в нормандском формате, когда ни у кого в этом не возникает сомнений. Осталось только получить ответ от наших визави", – заявил Ермак.

По его словам, возможно, какие-то детали в рамках переговорного процесса можно уточнить.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).