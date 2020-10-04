Замену Фокину в ТКГ не ищут, Тищенко не рассматривают – Ермак

Руководитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук решит, кто заменит уволенного из трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Витольда Фокина, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Ермак: Вопрос назначения Тищенко в ТКГ даже не рассматривался Фото: EPA

Вопрос о замене бывшего премьера Украины Витольда Фокина, уволенного из трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, пока не стоит на повестке дня. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире телеканала "Украина 24" 3 октября.

На вопрос, кто заменит Фокина, Ермак ответил, что это решит руководитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

"Если он посчитает нужным, чтобы на этом месте кто-то появился, он самостоятельно будет принимать это решение. Пока этот вопрос на повестке дня не стоит", – рассказал Ермак.

Он опроверг возможное назначение народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко в ТКГ.

"Если относиться к этому как к анекдоту… На самом деле такой вопрос даже не рассматривался. Скажем так, есть люди, их имидж предполагает сразу большое количество разговоров, информации. Я думаю, к такому роду разговорам подтолкнула фотография Тищенко с Кравчуком во время встречи представителей ТКГ с группой народных депутатов", – пояснил глава Офиса президента.