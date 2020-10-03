Фокина в контактную группу назначали коллективно, учитывая его опыт – Ермак

Витольда Фокина хорошо знали на Донбассе, у него большой политический опыт. Однако его слова не совпадали с позицией украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Уволенного из трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Витольда Фокина приглашали коллективно. Решение о его членстве в ТКГ принимали с учетом его политического опыта, заявил глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак вечером 3 октября в эфире телеканала "Украина 24".

"Господин Фокин родился на Донбассе, Прошел достаточно длительный путь, начинал от шахтера и работал на разных предприятиях. Он хорошо известен на Донбассе. Плюс у него большой политический опыт. Дважды премьер-министр", – рассказал Ермак.

Глава ОПУ подчеркнул, что ТКГ – это консультационная площадка, а не представительство государства.

"Соответственно никакие решения, которые принимает ТКГ, не несут политических обязательств для государства Украина. Люди, которые там работают, делают это на общественных началах, не получают зарплату, и фактически вырабатывают решения, которые потом имплементируются через органы, которые могут эти решения уже юридически и политически принимать", – отметил он.

Слова Фокина не совпадали с позицией украинской делегации в ТКГ, поэтому президент Украины принял решение исключить его, признал Ермак.

Он добавил, что если бы Фокин делал подобные заявления ранее, его не приглашали бы работать в ТКГ.

"Наша свобода, независимость есть одним из самых главных достижений. Каждый человек имеет право на собственную позицию, но если она становится публичной, этому должна быть оценка", – добавил он.

87-летний Фокин 18 августа стал первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ. Рекомендовал его остальным переговорщикам Ермак. В интервью "1+1", которое вышло 12 сентября, внучка Фокина Маша сообщила, что это она познакомила деда с Ермаком.

29 сентября во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Фокин заявил, что не уверен, воюют ли Украина и Россия. Он также сказал, что никогда не будет врагом России.

Комитет рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому осудить высказывания Фокина и уволить его.

После этого Ермак сказал, что Фокин должен уйти из ТКГ, а в Офисе президента заявили, что "неприятно поражены" высказываниями переговорщика.

Заявления Фокина раскритиковали украинские политики. В частности, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал его "мерзавцем и махровым идиотом", бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк сказал, что "фокины" – это "диагноз, болезнь антиукраинства, антигосударственности, неполноценности, подлизывания России, дремучей советскости".

Заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук выразила удивление в связи с тем, что личное мнение Фокина о ситуации на Донбассе не совпадает с официальной позицией украинской делегации.

Кравчук, его первый заместитель, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и заместитель Александр Мережко опубликовали заявление, в котором сказано, что они "неприятно удивлены" словами Фокина.

30 сентября Зеленский уволил Фокина из состава украинской делегации в ТКГ и освободил его от выполнения обязанностей замглавы делегации.