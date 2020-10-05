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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Хомчак заявил, что на Донбассе продолжаются 71-е сутки режима прекращения огня, "которого стороны в целом придерживаются"

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о ситуации на Донбассе, сообщили в Офисе президента Украины.

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Хомчак считает, что перемирие на Донбассе продолжается
Хомчак считает, что перемирие на Донбассе продолжается
Фото: mil.gov.ua

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак на селекторном совещании с президентом Украины Владимиром Зеленским 5 октября заявил, что стороны "в целом придерживаются" режима прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Руслан Хомчак подробно доложил о ситуации на фронте и отметил, что на Донбассе продолжаются 71-е сутки полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, которого стороны в целом придерживаются", – говорится в сообщении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

По данным штаба операции Объединенных сил, 4 октября оккупанты нарушили режим тишины четыре раза.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Донбасс, Владимир Зеленский, война в Украине, Руслан Хомчак, операция Объединенных сил, Офис президента Украины
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