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ВОЙНА В УКРАИНЕ

5 октября боевики на Донбассе два раза нарушали режим тишины – штаб ООС

По данным штаба операции Объединенных сил, боевики на Донбассе стреляли возле населенных пунктов Авдеевка и Новолуганское.

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Украинские военные ответный огонь не открывали
Украинские военные ответный огонь не открывали
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

5 октября на Донбассе боевики два раза нарушили договоренности о прекращении огня, это произошло в Донецкой области. Об этом 6 октября в Facebook проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"5 октября в районах ответственности украинских бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, вблизи Новолуганского противник открыл огонь из подствольного гранатомета, неподалеку от Авдеевки применил ручной противотанковый гранатомет", – говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что "вражеские выстрелы были неприцельными", поэтому военнослужащие Вооруженных сил Украины ответный огонь не открывали.

Пресс-центр подчеркнул, что боевых потерь и ранений в подразделениях ООС нет.

"В районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается контролируемой. Украинские защитники полностью придерживаются договоренностей, достигнутых трехсторонней контактной группой 22 июля 2020 года", – рассказали в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/2738355816440187/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

Теги: боевики, перемирие, Авдеевка, гранатомет, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, Новолуганское, режим тишины, операция Объединенных сил, ООС
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