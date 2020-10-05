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ПОЛИТИКА

В ТКГ может появиться совет людей из Донбасса – Кравчук

Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук считает возможным создать совет с участием жителей региона. Его участники помогут контактной группе наработать идеи по прекращению войны на Востоке Украины.

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Кравчук: Мы думаем над тем, как создать совет людей из Донбасса
Кравчук: Мы думаем над тем, как создать совет людей из Донбасса
Фото: leonid-kravchuk.com.ua

В трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе думают о создании совета с участием выходцев из этого региона. Такой совет займется наработкой предложений и идей. Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук.

По его словам, свою помощь предлагают многие люди, в том числе те, которые всю жизнь проработали на Донбассе.

"Они занимали там очень важные позиции: организационные, политические, хозяйственные. Их там знают, они знают хорошо Донбасс. Мы думаем над тем, как создать совет людей. Не одного взять члена делегации Украины в ТКГ, а собрать совет людей, которые будут помогать собирать мнения, предложения", – сказал он.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в рамках ТКГ (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Последние переговоры представителей ТКГ проходили 16 сентября и продлились семь часов. Стороны констатировали соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, введенного с 27 июля, несмотря на "отдельные провокационные обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований".

22 июля трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. 6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

Теги: Леонид Кравчук, Донбасс, переговоры, нормандский формат, обстрелы, контактная группа, война в Украине, конфликт, война на Донбассе, ТКГ
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