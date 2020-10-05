Стефанишина и Ермак обсудили с главой МИД Италии ситуацию на Донбассе

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо во время встречи с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной и главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком подчеркнул, что Италия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ди Майо (слева) выразил надежду на положительные сдвиги в переговорах по выполнению Минских договоренностей Фото: president.gov.ua

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина и глава Офиса президента Андрей Ермак в Риме встретились с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба президента Украины.

Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и возобновление мирного процесса. Ди Майо акцентировал, что Италия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, сказано в сообщении.

Глава МИД Италии отметил соблюдение в целом перемирия на Донбассе и выразил надежду на положительные сдвиги в переговорах по выполнению Минских договоренностей.

"В ходе встречи обсудили усиление двухсторонних отношений Украины и Италии, в частности экономического и торгового сотрудничества. Собеседники коснулись подготовки заседания украинско-итальянского совета по экономическому, промышленному и финансовому сотрудничеству", – сообщили в ОПУ.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.