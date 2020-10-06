Актеры Болдуин и Керри спародировали дебаты Трампа с Байденом

Голливудские актеры Джим Керри и Алек Болдуин в юмористическом шоу Saturday Night Live сыграли в пародии на первые дебаты основных кандидатов на пост в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа.

В США стартовал премьерный выпуск нового сезона юмористического шоу Saturday Night Live, где актеры Джим Керри и Алек Болдуин сыграли в пародии на первые дебаты основных кандидатов на пост в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа. Выпуск обнародовал YouTube-канал Saturday Night Live.

Болдуин сыграл Трампа, эту роль в рамках шоу актер исполняет с 2016 года. Керри сыграл Байдена. В образе соратницы политика Камалы Харрис выступила актриса Майя Рудольф.

Эпизод высмеивал прошедшие недавно дебаты кандидатов в президенты.

В начале выпуска Байден выходит на сцену с рулеткой, меряет расстояние между трибунами - своей и Трампа - после чего отодвигает свою подальше.

По сюжету Трамп заявил ведущему Крису Уоллесу, что вместо двух минут будет говорить десять. А после того, как ведущий передает слово Байдену, но тот не может ничего сказать из-за перебиваний своего оппонента.

ВИДЕО

Видео: Saturday Night Live / YouTube

29 сентября республиканец Трамп и бывший вице-президент США, демократ Байден, которые баллотируются на пост президента США, провели первый из трех раундов дебатов.

Политики говорили о результатах своей работы, назначении судьи Верховного суда США, пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, экономике, расовых вопросах и насилии в американских городах, о защите избирательного процесса. Опрос CBS News показал, что победителем дебатов Байдена считают 48% зрителей, Трампа – 41%.

Вторые дебаты кандидатов в президенты состоятся 15 октября в Майами (штат Флорида), а третьи – в Нэшвилле (штат Теннесси) 22 октября, следует из расписания дебатов.