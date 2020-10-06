ГОРДОН
 
 
МИР

Актеры Болдуин и Керри спародировали дебаты Трампа с Байденом

Голливудские актеры Джим Керри и Алек Болдуин в юмористическом шоу Saturday Night Live сыграли в пародии на первые дебаты основных кандидатов на пост в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа.

 
|
Пародия вышла 4 октября
Пародия вышла 4 октября
Скриншот: Saturday Night Live / YouTube

В США стартовал премьерный выпуск нового сезона юмористического шоу Saturday Night Live, где актеры Джим Керри и Алек Болдуин сыграли в пародии на первые дебаты основных кандидатов на пост в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа. Выпуск обнародовал YouTube-канал Saturday Night Live.

Болдуин сыграл Трампа, эту роль в рамках шоу актер исполняет с 2016 года. Керри сыграл Байдена. В образе соратницы политика Камалы Харрис выступила актриса Майя Рудольф.

Эпизод высмеивал прошедшие недавно дебаты кандидатов в президенты. 

В начале выпуска Байден выходит на сцену с рулеткой, меряет расстояние между трибунами - своей и Трампа - после чего отодвигает свою подальше. 

По сюжету Трамп заявил ведущему Крису Уоллесу, что вместо двух минут будет говорить десять. А после того, как ведущий передает слово Байдену, но тот не может ничего сказать из-за перебиваний своего оппонента.

ВИДЕО
Видео: Saturday Night Live / YouTube

29 сентября республиканец Трамп и бывший вице-президент США, демократ Байден, которые баллотируются на пост президента США, провели первый из трех раундов дебатов.

Политики говорили о результатах своей работы, назначении судьи Верховного суда США, пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, экономике, расовых вопросах и насилии в американских городах, о защите избирательного процесса. Опрос CBS News показал, что победителем дебатов Байдена считают 48% зрителей, Трампа – 41%.

Вторые дебаты кандидатов в президенты состоятся 15 октября в Майами (штат Флорида), а третьи – в Нэшвилле (штат Теннесси) 22 октября, следует из расписания дебатов.

Теги: Джо Байден, дебаты, Дональд Трамп, Джим Керри, Алек Болдуин, пародия, выборы президента США 2020
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Поклонники сняли на телефон Круза на крыше движущегося поезда. Видео
Поклонники сняли на телефон Круза на крыше движущегося поезда. Видео
Орбакайте показала, как собирает урожай яблок
Орбакайте показала, как собирает урожай яблок
Jerry Heil пообещала побриться налысо, если не похудеет
Jerry Heil пообещала побриться налысо, если не похудеет
90-летний Иствуд снимет фильм, в котором сыграет главную роль
90-летний Иствуд снимет фильм, в котором сыграет главную роль
Победитель "Евровидения 2019" Лоуренс обручился с бойфрендом. Фото жениха
Победитель "Евровидения 2019" Лоуренс обручился с бойфрендом. Фото жениха
"Не мой путь – сидеть дома и воспитывать ребенка". Ризатдинова рассказала о самореализации
"Не мой путь – сидеть дома и воспитывать ребенка". Ризатдинова рассказала о самореализации
  "Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
  "Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
В США умер актер, известный по сериалам "Твин Пикс" и "Черный список"
В США умер актер, известный по сериалам "Твин Пикс" и "Черный список"
"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком
"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком
Tarabarova расскажет о своей беременности в реалити-шоу
Tarabarova расскажет о своей беременности в реалити-шоу
"Нет ничего сексуальнее женщины с волосами на теле". Дочь Мадонны продемонстрировала пикантную небритость
"Нет ничего сексуальнее женщины с волосами на теле". Дочь Мадонны продемонстрировала пикантную небритость
Участник Little Big Лиссов показал новорожденного сына
Участник Little Big Лиссов показал новорожденного сына
"Осталось еще на женском кресле сфоткаться", "Потап фоткал?". Каменских засветила формы
"Осталось еще на женском кресле сфоткаться", "Потап фоткал?". Каменских засветила формы
Джамала показала селфи с мужем
Джамала показала селфи с мужем
"Мечтаю, что Вагаша вырастет похожим на дедушку". Жена Петросяна рассказала о характере сына
"Мечтаю, что Вагаша вырастет похожим на дедушку". Жена Петросяна рассказала о характере сына
  "Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана
  "Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
  "Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана
"Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана
"Осталось еще на женском кресле сфоткаться", "Потап фоткал?". Каменских засветила формы
"Осталось еще на женском кресле сфоткаться", "Потап фоткал?". Каменских засветила формы
  "Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
"Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
  Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком
"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком
"Милый поросенок". Йовович показала восьмимесячную дочь
"Милый поросенок". Йовович показала восьмимесячную дочь
  "Ты моя!" Тарзан показал Собчак, чем мужской стриптиз отличается от женского
"Ты моя!" Тарзан показал Собчак, чем мужской стриптиз отличается от женского
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS