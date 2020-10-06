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"Я должен был сказать, что это шутовская затея". Байден сожалеет, что назвал Трампа клоуном

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден заявил, что ему было сложно дебатировать с действующим главой государства Дональдом Трампом, потому что тот постоянно нападал на него и перебивал.

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Первый раунд дебатов состоялся 29 сентября
Первый раунд дебатов состоялся 29 сентября
Фото: ЕРА

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден сожалеет, что в ходе первого раунда теледебатов назвал действующего главу страны и своего главного соперника Дональда Трампа клоуном. Об этом Байден сообщил 5 октября в эфире телеканала NBC.

"Я должен был сказать, что это шутовская затея, вместо того, чтобы называть его клоуном", – отметил демократ.

Байден подчеркнул, что ему было трудно уважительно общаться с Трампом, который бесконечно нападал на него и перебивал модератора.

Он высказал мнение, что Трамп по сути не ответил ни на один вопрос, "и не собирался говорить по существу".

Трамп и Байден баллотируются на пост президента США (Трамп – от Республиканской партии, Байден – от Демократической). 29 сентября они провели первый из трех раундов дебатов.

Политики говорили о результатах своей работы, назначении судьи Верховного суда США, пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, экономике, расовых вопросах и насилии в американских городах, о защите избирательного процесса.

Опрос CBS News показал, что победителем дебатов Байдена считают 48% зрителей, Трампа – 41%. По данным опроса телеканала CNN совместно с компанией SSRS, шесть из 10 наблюдателей за дебатами сказали, что Байден лучше справился с вопросами, и только 28% сказали, что лучшим был Трамп.

Вторые дебаты состоятся 15 октября в Майами (штат Флорида), а третьи – в Нэшвилле (штат Теннесси) 22 октября, следует из расписания дебатов.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.

Теги: США, выборы, Джо Байден, дебаты, Дональд Трамп, выборы президента США 2020
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