Трампа лечат от COVID-19 дексаметазоном. Его назначают тяжелобольным пациентам

Больного COVID-19 президента США Дональда Трампа начали лечить дексаметазоном. Этот стероидный препарат показал эффективность в лечении больных в тяжелом состоянии.

Трампу начали давать дексаметазон после того, как уровень кислорода в его организме упал до 93% Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп проходит лечение от коронавирусной инфекции с применением стероидного препарата дексаметазон, сообщило агентство Associated Press 4 октября со ссылкой на личного врача Трампа Шона Конли.

Врачи начали применять стероидный препарат 3 октября после того, как уровень кислорода в организме Трампа упал до 93%.

Телеканал CNBC со ссылкой на американских врачей отмечает эффективность дексаметазона при лечении больных COVID-19 в тяжелом состоянии. Препарат может быть вреден при менее тяжелых случаях, сообщили журналисты.

Врач-инфекционист из Медицинской школы Бостонского университета Нахид Бхаделиа рассказал CNBC, что стероидные препараты подавляют иммунную систему. Применение дексаметазона подразумевает более высокую степень серьезности ситуации, полагает Бхаделиа.

Другой эксперт, преподаватель Института показателей здоровья и оценки Вашингтонского университета доктор Вин Гупта сказал, что сообщения врачей могут указывать на то, что Трамп страдает от пневмонии легкой степени.

Трамп 2 октября сообщил, что у него и первой леди подтвержден COVID-19. Перед этим коронавирус выявили у советницы президента Хоуп Хикс. Президент планировал оставаться в Белом доме во время лечения, но к вечеру его госпитализировали.

Телеканал CNN сообщил 3 октября, что следующие 48 часов могут стать критическими для Трампа, жизненно важные показатели президента "были тревожными", заявил собеседник журналистов. Трамп обнародовал видеообращение, в котором сказал, что сразу после госпитализации "чувствовал себя не очень хорошо", но сейчас ему "намного лучше".

4 октября глава аппарата Белого дома Марк Медоуз признал, что 2 октября у президента была лихорадка, а уровень кислорода в крови резко упал. Однако после госпитализации состояние здоровья Трампа "невероятно улучшилось", а врачи настроены "осторожно оптимистично", добавил Медоуз.

Конли 4 октября заявил, что состояние президента продолжает улучшаться и его могут выписать 5 октября.

Трамп в воскресенье на машине проехался по периметру медцентра, где проходит лечение. Врачи подвергли критике этот поступок.