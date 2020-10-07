Лолита не заметила, как переболела COVID-19

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская рассказала, что в ее крови были обнаружены антитела к коронавирусу.

Милявская: Не знаю каким образом, но в крови большое количество антител Скриншот: lolitamilyavskaya / Instagram

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская 6 октября в Instagam, анонсируя свой предстоящий концерт, заявила, что переболела СOVID-19 бессимптомно.

"Не знаю каким образом, но в крови большое количество антител. Значит, я счастливчик, прошедший вирус бессимптомно", – написала она.

Певица также обнародовала в микроблоге ролик, в котором сообщила, что с ней теперь можно целоваться.

Милявская родилась в 1963 году в Украине. В 1985 году певица стала участницей кабаре-дуэта "Академия", выступая в тандеме с артистом Александром Цекало. После распада дуэта в 2000 году Милявская начала сольную карьеру. Премьерной песней певицы стала композиция "Цветочки".

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 7 октября в мире коронавирусом заразилось более 35,8 млн человек, умерли 1,05 млн. В России количество заболевших COVID-19 превысило 1,2 млн. От осложнений умерли более 21 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.