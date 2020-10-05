"Коронованная Анна". Семенович заболела COVID-19

Российская певица Анна Семенович 5 октября в Instagram сообщила, что заразилась коронавирусом.
По словам артистки, она заболела COVID-19 неделю назад.
"Уже неделю я нахожусь дома на карантине. COVID-19 добрался и до меня. Чувствую себя уже гораздо лучше. Ваша коронованная Анна", – написала она.
Семенович отметила, что сможет прервать самоизоляцию 12 октября.
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Любимые, не хотела вас сразу пугать, но пришло время поделиться не самой приятной новостью. Уже неделю я нахожусь дома на карантине. Вирус COVID-19 добрался и до меня. Чувствую себя уже гораздо лучше, 12 октября самоизоляция закончится и я с приобретёнными антителами снова вернусь в строй совершенно безопасная для окружающих! А вас очень прошу беречь себя и родных. Носите маски и перчатки, избегайте по-возможности людных мест. Ваша коронованная Анна#стопкоронавирус #covid_19 #ковид19 #коронавирус #здоровье #берегитесебяисвоихблизких #анясеменович #всебудетхорошо #позитив #красиваядевушка #дом
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на утро 5 октября коронавирусом в мире заразилось более 35 млн человек. Умерло от коронавируса 1,036 млн человек, выздоровело 24,429 млн пациентов. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.
В России количество заболевших превысило 1,2 млн человек, более 21 тыс. умерли.