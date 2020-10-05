"Коронованная Анна". Семенович заболела COVID-19

Российская певица Анна Семенович спустя неделю после заражения коронавирусом сообщила, что в течение недели находится на карантине.

Семенович: Чувствую себя уже лучше Фото: ann_semenovich / Instagram

Российская певица Анна Семенович 5 октября в Instagram сообщила, что заразилась коронавирусом.

По словам артистки, она заболела COVID-19 неделю назад.

"Уже неделю я нахожусь дома на карантине. COVID-19 добрался и до меня. Чувствую себя уже гораздо лучше. Ваша коронованная Анна", – написала она.

Семенович отметила, что сможет прервать самоизоляцию 12 октября.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 5 октября коронавирусом в мире заразилось более 35 млн человек. Умерло от коронавируса 1,036 млн человек, выздоровело 24,429 млн пациентов. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

В России количество заболевших превысило 1,2 млн человек, более 21 тыс. умерли.