  "Надо серьезно относиться к этой болезни. Она волнообразная". Александрова переболела COVID-19

Российская актриса Марина Александрова отметила, что легко перенесла COVID-19.

Александрова: Я перестала чувствовать запах на пятый день Фото: mar_alexandrova / Instagram

Российская актриса Марина Александрова в эфире передачи "Вечерний Ургант", которая выходит на российском "Первом канале", заявила, что переболела COVID-19. Запись передачи с участием артистки обнародована на YouTube-канале программы 30 сентября.

Александрова подчеркнула, что перенесла болезнь легко.

"Надо серьезно относиться к этой болезни. Она волнообразная, поэтому важно уловить первые три-четыре дня, чтобы начать лечиться. Я перестала чувствовать запах на пятый день, а перед этим заболела голова. У меня в жизни она никогда не болела", – описала симптомы актриса.

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Видео: Вечерний Ургант / YouTube

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением заболевания, на 30 сентября коронавирусной инфекцией в мире заразилось более 33,7 млн человек, более 1 млн умерли, выздоровело 23,4 млн.

В России зарегистрировано более 1,17 млн случаев COVID-19, умерло почти 21 тыс. больных.