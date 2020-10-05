Ученые назвали место, где риск заразиться коронавирусом особенно высок

Риск заражения коронавирусом в лифте может снизить только ношение масок-респираторов медицинского класса, которые улавливают аэрозольные частицы с эффективностью более 95%. Об этом говорится в исследовании ученых из Нидерландов.

После инфицированного человека вирус остается в лифте на протяжении около 20 минут Фото: depositphotos.com

Исследование, проведенное голландскими учеными, показало, что лифт может быть источником заражения коронавирусом. Результаты исследования опубликованы на сайте Wiley Online Library в конце сентября.

Ученые исследовали стойкость аэрозольных капель в ограниченном пространстве больничных лифтов (по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирус передается, главным образом, от человека к человеку через мелкие капли, выделяемые инфицированным из носа или рта при кашле, чихании или разговоре; заражение может произойти в результате вдыхания воздуха, содержащего эти капли).

Эксперименты проводились внутри кабины лифта при обычном режиме работы, во время которого двери открыты 10–20% времени.

"Мы обнаружили, что обычно требуется 12–18 минут, прежде чем количество аэрозольных частиц уменьшится в 100 раз при нормальной работе как средних, так и больших кабин лифтов. При постоянно открытых дверях лифта это время сокращается до 2–4 минут", – сообщили исследователи.

По их мнению, риск заражения может снизить ношение респираторов медицинского класса (например, N95 или N99), которые улавливают аэрозольные частицы с эффективностью более 95%.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 5 октября коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире заболело 35,1 млн человек, из них более 1 млн умерло, а 24,4 млн выздоровело.