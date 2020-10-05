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Роман Гольдман
Роман Гольдман

Эксперт в области пациент-менеджмента, Первый медицинский центр Тель-Авива.


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ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Вирусопроводники – те самые 20% людей, которые рассеивают вирус вокруг и отвечают за 80% инфицированных коронавирусом

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Какую опасность мы представляем друг для друга по COVID-19?

Не все люди равны по природе. Согласно очень крупным эпидемиологическим исследованиям, оценка такова, что 20% людей ответственны за 80% инфицированных. То есть наблюдаем классический принцип Парето.

Существуют так называемые вирусопроводники или суперраспространители. Это те самые 20% людей, которые ответственны за 80% инфицированных. Именно они рассеивают вирус вокруг себя.

Известен случай, когда в музыкальной группе в Вашингтоне один певец инфицировал почти всех остальных 50 членов группы. В другом случае, который произошел в марте в иорданском городе Ирбид, суперраспространитель заразил 26 человек коронавирусом во время свадьбы, в результате чего в городе был объявлен полный карантин.

С другой стороны, есть люди, с которых как с гуся вода – они живут с человеком, пораженным коронавирусом, и не заражаются. Никто не знает, сколько их таких тефлоновых. Сами они тоже не знают, что они такие. Но факт остается фактом: даже если на них высыпать мешок вирусов – они не заразятся.

Вирусопроводники или резистентные тефлоны

Итак, как узнать, кто невосприимчив к вирусу (резистентный тефлон), а кто распространяет его в массах?

К величайшему сожалению, нам неизвестны какие-либо предупреждающие признаки, по которым можно было бы заранее определить или вычислить распространителей, чтобы их остерегаться. Когда эти вирусопроводники оказываются в закрытом помещении вместе с другими людьми, начинается "иррадиация" (процесс распространения). Так что же делает человека суперраспространителем без его ведома?

Среди современных докторов продвинутой медицины Израиля состоялся интересный диалог с доктором Анат Ака-Зохар, директором по качеству и исследованиям в больничной кассе Маккаби, по мнению которой биологический компонент, о котором говорится и который описывается в литературе, "представляет собой необычно высокую вирусную нагрузку (превышение в 20 раз), которая обычно присутствует в слюне. Это является результатом наличия сильной иммунной системы. Вы не видите признаков и симптомов у человека, потому что его иммунная система хорошо справляется с проникновением этого контаминанта (биологического агента). Но на самом деле он является носителем инфекции и его потенциал инфицирования очень-очень-очень высок".

Период заражения такого вирусопроводника протекает намного дольше. Обычно человек находится в своем максимальном окне заражения в течение 24 часов перед появлением симптомов. Пик вирусной активности приходится на семь – девять дней, когда вирусная нагрузка особенно высока, и, таким образом, где бы человек ни находился, он массивно инфицирует окружающих. Кроме того, оказалось, что каждый суперраспространитель и других людей превращает в суперраспространителей, поскольку вирусная нагрузка, которую он создает, чрезвычайно высока.

О тефлонах медицина осведомлена меньше всего: не знает, сколько их таких среди населения, и не знает разгадки великой загадки – как они обрели свою сверхсилу?

Возможно несколько объяснений. Самая вероятная причина – генетическая. Порой члены одной семьи, находящиеся в одном замкнутом пространстве, по-разному восприимчивы к вирусу: они могут делать одинаковые вещи, спать в одной постели с зараженными, но при этом оставаться здоровыми.

Я рассматриваю явление суперраспространения вируса еще и сквозь призму религиозно-культурного и социально-этического обскурантизма: религиозные группы в Израиле отказываются наотрез верить в опасность COVID-19, пренебрегая требованиями медиков и власти. Только в Иерусалиме, согласно статистике, в пять раз больше зараженных по сравнению с Тель-Авивом. Это объясняется фактором превалирования религиозных кланов над социально-ответственным населением. Также в Иерусалиме в изобилии тесные помещения и закрытые пространства, в которых собираются представители различных религиозных групп. Исходя из данных исследований по Израилю, 40% случаев среди зараженных приходится на ультраортодоксальный сектор, 60% – другие социально-религиозные меньшинства.

Конечно, религиозные убеждения – святой выбор каждого жителя планеты. Но нивелирование установок и правил, созданных для спасения общества и предупреждения повторных вспышек коронавируса, – это апогей современного мракобесия.

Источник: "ГОРДОН"

Теги: Израиль, религия, эпидемия, Иерусалим, исследование, вирус, Тель-Авив, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Роман Гольдман
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