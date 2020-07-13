Бульвар Шоубиз
 
13 июля, 2020
 
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"Если бы не подоспела помощь, я бы сдохла". Анита Цой заявила, что заразилась коронавирусом за две недели до госпитализации

49-летняя российская певица Анита Цой в день выписки из больницы после выздоровления от коронавирусной инфекции рассказала предысторию заболевания.

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Цой: Первые признаки заболевания я почувствовала 23 июня
Цой: Первые признаки заболевания я почувствовала 23 июня
Фото: anitatsoy / Instagram

49-летняя российская певица Анита Цой 13 июля выписалась из больницы после того, как была госпитализирована в конце июля с коронавирусной инфекцией. Об этом она рассказала на видео, которое разместила на своей странице в Instagram. 

По словам Цой, она не представляет, где могла заразиться вирусом. Певица вспоминает, что болезнь начиналась с температуры, кашля и насморка. 

"Заражение произошло где-то 11-12 июня, потом недели две длился инкубационный период. Первые признаки заболевания я почувствовала 23 июня. А 25 июня приехала скорая помощь и меня отвезли в больницу. Я не знаю, где я его подцепила", – рассказала Цой предысторию заболевания. 

Цой подчеркнула, что во время лечения у нее было ощущение, будто бы вирус испытывает ее на прочность. 

"Мне было так плохо, что если бы не подоспела помощь, я бы просто сдохла", – подытожила она. 

О госпитализации Цой в одну из московских клиник стало известно 30 июня. По словам ее представительницы Анны Кружель, артистка в течение трех месяцев избегала социальных контактов, находясь в самоизоляции, поэтому не может предположить, где и когда могла заразиться вирусом. 

9 июля Цой заявляла, что не может дышать без кислородной маски и до полного выздоровления ей требуется не менее недели. 

По состоянию на 13 июля в России от коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 11 439 человек из более чем 733 тыс. заболевших. Более 504 тыс. выздоровели. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. 

Теги: Россия, грипп, эпидемия, Анита Цой, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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