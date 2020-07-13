"Если бы не подоспела помощь, я бы сдохла". Анита Цой заявила, что заразилась коронавирусом за две недели до госпитализации

49-летняя российская певица Анита Цой в день выписки из больницы после выздоровления от коронавирусной инфекции рассказала предысторию заболевания.

49-летняя российская певица Анита Цой 13 июля выписалась из больницы после того, как была госпитализирована в конце июля с коронавирусной инфекцией. Об этом она рассказала на видео, которое разместила на своей странице в Instagram.

По словам Цой, она не представляет, где могла заразиться вирусом. Певица вспоминает, что болезнь начиналась с температуры, кашля и насморка.

"Заражение произошло где-то 11-12 июня, потом недели две длился инкубационный период. Первые признаки заболевания я почувствовала 23 июня. А 25 июня приехала скорая помощь и меня отвезли в больницу. Я не знаю, где я его подцепила", – рассказала Цой предысторию заболевания.

Цой подчеркнула, что во время лечения у нее было ощущение, будто бы вирус испытывает ее на прочность.

"Мне было так плохо, что если бы не подоспела помощь, я бы просто сдохла", – подытожила она.

О госпитализации Цой в одну из московских клиник стало известно 30 июня. По словам ее представительницы Анны Кружель, артистка в течение трех месяцев избегала социальных контактов, находясь в самоизоляции, поэтому не может предположить, где и когда могла заразиться вирусом.

9 июля Цой заявляла, что не может дышать без кислородной маски и до полного выздоровления ей требуется не менее недели.

По состоянию на 13 июля в России от коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 11 439 человек из более чем 733 тыс. заболевших. Более 504 тыс. выздоровели. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.