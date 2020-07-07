"Боже, держись". Заразившаяся коронавирусом Анита Цой записала видео из больничной палаты

49-летняя российская певица Анита Цой впервые после госпитализации с коронавирусной инфекцией прокомментировала свое состояние.

49-летняя российская певица Анита Цой на своей странице в Instagram обнародовала видеозапись, сделанную в больничной палате.

На видео Цой запечатлена сидящей на кровати в окружении тюльпанов и пионов.

"Жизнь продолжается", – подписала она ролик, впервые с момента госпитализации прокомментировав свое состояние.

"Боже, Анита, держись! Выздоравливай!" – отреагировала на видео коллега Кристина Орбакайте.

"Все-таки зацепили вирус?" – интересуются подписчики.

"Да!" – коротко ответила на вопрос певица, уточнив, что заразилась коронавирусом.

"У меня COVID-19", – написала она.

О госпитализации Цой в одну из московских клиник стало известно 30 июня. По словам ее представительницы Анны Кружель, артистка в течение трех месяцев избегала социальных контактов, находясь в самоизоляции, поэтому не может предположить, где и когда могла заразиться вирусом.

По состоянию на 7 июня в России от коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 10 494 человека из более чем 694 тыс. заболевших. Более 463 тыс. выздоровело. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.