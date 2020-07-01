Накануне заражения коронавирусом Анита Цой сократила калорийность рациона

Представитель российской певицы Аниты Цой Анна Кружель заявила, что информации о состоянии артистки после ее госпитализации с диагнозом COVID-19 в одну из московских клиник нет.

Накануне заражения коронавирусом 49-летняя российская певица Анита Цой начала соблюдать диету, значительно сократив калорийность рациона, сообщает "Собеседник".

По информации издания, новый рацион питания певице порекомендовал ее лечащий врач.

Пресс-секретарь Цой Анна Кружель в интервью "Собеседнику" подчеркнула, что информации о состоянии здоровья певицы после ее госпитализации нет.

30 июня Цой была доставлена в одну из московских клиник – певице диагностировали COVID-19. По словам Кружель, артистка в течение всего периода карантина соблюдала режим самоизоляции и не знает, где могла заразиться вирусом.

В России от коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 9536 человек из более чем 654 тыс. заболевших. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.