49-летняя Анита Цой госпитализирована с коронавирусом

По словам представительницы 49-летней российской певицы Аниты Цой Анны Кружель, артистка провела в режиме самоизоляции три месяца, поэтому трудно предположить, где она могла заразиться коронавирусом.

Цой в течение трех месяцев находилась в самоизоляции, сообщила ее представительница Фото: anitatsoy / Instagram

49-летняя российская певица Анита Цой доставлена в одну из московских клиник – артистка заразилась коронавирусом, сообщает РБК со ссылкой на представительницу певицы Анну Кружель.

По словам представительницы, артистка в течение трех месяцев избегала социальных контактов, находясь в самоизоляции, поэтому не может предположить, где и когда могла заразиться вирусом.

Еще два дня назад Цой на своей странице в Instagram анонсировала флешмоб, посвященный снятию карантинных ограничений.

За неделю до госпитализации певица в бодром состоянии провела прямой эфир в соцсети.

В России от коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 9320 человек из более чем 649 тыс. заболевших. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.