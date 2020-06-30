49-летняя Анита Цой госпитализирована с коронавирусом

49-летняя российская певица Анита Цой доставлена в одну из московских клиник – артистка заразилась коронавирусом, сообщает РБК со ссылкой на представительницу певицы Анну Кружель.
По словам представительницы, артистка в течение трех месяцев избегала социальных контактов, находясь в самоизоляции, поэтому не может предположить, где и когда могла заразиться вирусом.
Еще два дня назад Цой на своей странице в Instagram анонсировала флешмоб, посвященный снятию карантинных ограничений.
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Какой же замечательный день, любимые. А у меня прекрасные новости: @peopletalkru запустил новый флешмоб в честь долгожданного снятия ограничений. Для участия в нем нужно всего лишь одеться в свой самый модный лук и выложить фото в инстаграм в общественном месте с хештегом #модадлянарода2020 . Это может быть кафе, сквер, избирательный участок, парк и любое другое общественное место. Флешмоб проходит с 25 июня по 1 июля. Девочки, это отличная возможность для нас вновь выйти в свет и показать свой модный лук. Все фотографии конкурсанток будут выложены на сайте модадлянарода.рф, на котором и пройдёт голосование. Не забудьте поделиться ссылкой на фотографию с друзьями, тогда будет больше шансов на победу. По итогам голосования будут выбраны 3 победительницы, которые смогут принять участие в церемонии награждения и станут обладателями ценных призов. Итоговые результаты конкурса будут озвучены 2 июля. Вся подробная информация на модадлянарода.рф. Любимые, всем желаю удачи и хорошего дня!
За неделю до госпитализации певица в бодром состоянии провела прямой эфир в соцсети.
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В 20:00 выходим в прямой эфир! А пока, подскажите, какое фото лучше?
В России от коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 9320 человек из более чем 649 тыс. заболевших. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.