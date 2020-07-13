Анита Цой вылечилась от COVID-19

49-летняя российская певица Анита Цой предположила, что 13 июля сможет покинуть больницу.

49-летняя российская певица Анита Цой вылечилась от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 11 июля она рассказала на видео, разместив его на своей странице в Instagram.

"Отрицательный анализ! Ура!" – заявила Цой.

Певица сообщила, что завтра ей должны сделать компьютерную томографию грудной клетки и 13 июля она, скорее всего, сможет покинуть больницу.

9 июля Цой заявляла, что не может дышать без кислородной маски и до полного выздоровления ей требуется не менее недели.

О госпитализации Цой в одну из московских клиник стало известно 30 июня. По словам ее представительницы Анны Кружель, артистка в течение трех месяцев избегала социальных контактов, находясь в самоизоляции, поэтому не может предположить, где и когда могла заразиться вирусом.