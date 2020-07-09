Заразившаяся коронавирусом Анита Цой: Я пока не могу без кислорода. Ночью плазму переливали

49-летняя российская певица Анита Цой предположила, что ее выпишут из больницы, куда она была доставлена в конце июня с коронавирусной инфекцией, не раньше, чем через неделю.

49-летняя российская певица Анита Цой не может дышать без кислородной маски. Об этом она рассказала на видео, разместив его на своей странице в Instagram.

По словам певицы, которая в конце июня была госпитализирована с коронавирусной инфекцией, за десять дней лечения в клинике ей стало лучше, но до полного выздоровления требуется еще не менее недели.

"Еще недельку, если не больше, и меня, наверное, выпишут. К сожалению, я пока не могу без кислорода. Провожу много времени на разных дыхательных аппаратах, ночью плазму переливали", – описала самочувствие певица.

Цой отметила, что сейчас ей назначают гораздо меньшее количество лекарств, чем она принимала в первые дни госпитализации.

О госпитализации Цой в одну из московских клиник стало известно 30 июня. По словам ее представительницы Анны Кружель, артистка в течение трех месяцев избегала социальных контактов, находясь в самоизоляции, поэтому не может предположить, где и когда могла заразиться вирусом.

По состоянию на 9 июля в России от коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 10 667 человек из более чем 700 тыс. заболевших. Более 472 тыс. выздоровели. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.