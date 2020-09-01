Похудевшая Лолита восхитила сеть стройной фигурой. Видео

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская обнародовала в сети ролик, на котором запечатлена на тренажере.

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская 1 сентября на своей странице в Instagram разместила ролик, на котором запечатлена в коротком платье цвета мокрого песка на беговой дорожке.

По словам артистки, она приступила к работе над новой песней под названием "Марочки".

"После футуристической работы "Кислород" это будет очень светлая история", – анонсировала певица.

"Лола, ты шикарная", – прокомментировала ролик российская ведущая Тина Канделаки.

"Отлично выглядите", – считают фолловеры певицы.

"Стройняшка" – оценили фигуру певицы пользователи сети.

"Похудела, похорошела", – отметили изменения во внешности артистки подписчики.

Милявская родилась в 1963 году в Украине. В 1985 году певица стала участницей кабаре-дуэта "Академия", выступая в тандеме с артистом Александром Цекало. После распада дуэта в 2000 году Милявская начала сольную карьеру. Премьерной песней певицы стала композиция "Цветочки".