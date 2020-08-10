Лолита показала танец с карнизом в руках. Видео

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская исполнила мини-стриптиз, используя вместо пилона карниз для штор.

Лолита: Когда видишь в руках карниз, то думаешь: "Я молоденькая и могла бы еще показать стриптиз" Скриншот: lolitamilyavskaya / Instagram

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская на своей странице в Instagram рассказала об омолаживающем эффекте карниза для штор. Свои наблюдения певица записала на видео, которое разместила в микроблоге.

Лолита позирует в кадре в купальнике и резиновых тапочках, стоя на стуле, в руках она держит карниз для штор. По словам певицы, она решила постирать шторы, поэтому сняла их вместе с карнизом.

"Странная вещь – когда видишь в руках карниз, то думаешь: "Я молоденькая и могла бы еще показать стриптиз", – поделилась наблюдениями певица, продемонстрировав на камеру движения, характерные для этого танцевального направления.

Однако продолжить танец с карнизом Лолита не решилась.

"Нет, лучше нагнуться и пойти в машинку шторы забросить", – резюмировала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Мне простои * несвои * ственен)) Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 10 Авг 2020 в 5:24 PDT

Милявская родилась в 1963 году в Украине. В 1985 году певица стала участницей кабаре-дуэта "Академия", выступая в тандеме с артистом Александром Цекало. После распада дуэта в 2000 году Милявская начала сольную карьеру. Премьерной песней певицы стала композиция "Цветочки".