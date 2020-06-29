"Без лифона". Лолита рассказала, как быть "не старородящей", и призналась, что ее снимает молодежь

Российская певица Лолита разместила в Instagram селфи-видео своей прогулки по улице. В ролике она запечатлена в черной футболке и джинсовых шортах, на лице певицы защитная маска.
"Эйджизму – нет", – написала Милявская.
В ролике певица рассказала, что пользуется успехом у молодых мужчин.
"Знаете, в чем прикол нахождения в маске? Вот вышла я за черешней. А со мной молодежь начала знакомиться. Типа съем. Все было прекрасно, пока я не сняла маску и не начала разговаривать. Маска помогает тебе быть не старородящей", – заявила она.
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"Так похудела, молодчина. Девочка", – написала krasko_elena1976.
"Вау, без лифона, ты супер", – отметила _max.lena.
Эйджизм – это дискриминация по возрастному признаку.
Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево. С 1985-го по 2000 год она была солисткой кабаре-дуэта "Академия". В 2000 году начала сольную карьеру. Премьерной песней певицы стала композиция "Цветочки".