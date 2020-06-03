Лысую "расчлененную" Лолиту показали на обложке ее трека "Кислород". Аудио
Российская певица Лолита презентовала песню "Кислород". Трек разместили на канале "Лолита – тема" в YouTube. Авторы песни – Андрей Осадчук и Никита Богданов. Аудио сопроводили изображением "расчлененной", "пластиковой" Лолиты – на фото в коробке размещена лысая голова Лолиты, а вокруг – пластиковые конечности: руки и ноги.
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