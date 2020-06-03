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03 июня, 2020
 
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Лысую "расчлененную" Лолиту показали на обложке ее трека "Кислород". Аудио

Российская певица Лолита презентовала песню "Кислород". Трек разместили на канале "Лолита – тема" в YouTube. Авторы песни – Андрей Осадчук и Никита Богданов. Аудио сопроводили изображением "расчлененной", "пластиковой" Лолиты – на фото в коробке размещена лысая голова Лолиты, а вокруг – пластиковые конечности: руки и ноги.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Лолиту "поместили" в коробку
Лолиту "поместили" в коробку
Скриншот: Лолита – тема / YouTube

видео

Аудио: Лолита – тема / YouTube
Теги: аудио, певица, Лолита
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