Российская певица Лолита обнародовала снимок, на котором поклонники представили ее со светлыми волосами, и призналась, что сама не решилась бы на такой эксперимент.

Лолита: Спасибо моим поклонникам за эксперименты, которые я никогда не буду ставить над собой, даже в год Крысы! Фото: lolitamilyavskaya / Instagram

Российская певица Лолита показала фото в образе блондинки. Снимок она разместила в Instagram.

"Как вам такая "Снегурочка"? Спасибо моим поклонникам за эксперименты, которые я никогда не буду ставить над собой, даже в год Крысы!" – написала она.

Лолита родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево.

Певица запрещен въезд в Украину. Государственная пограничная служба не пустила в Украину Милявскую в апреле 2017 года. По словам исполнительницы, въезд в Украину ей запрещен за посещение Керчи в оккупированном Крыму в 2015 году.