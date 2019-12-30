Российская певица Лолита показала фото в образе блондинки. Снимок она разместила в Instagram.
"Как вам такая "Снегурочка"? Спасибо моим поклонникам за эксперименты, которые я никогда не буду ставить над собой, даже в год Крысы!" – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Как Вам такая «Снегурочка»??? * Спасибо моим Поклонникам за эксперименты, которые я никогда не буду ставить над собой, даже в год Крысы! *
Лолита родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево.
Певица запрещен въезд в Украину. Государственная пограничная служба не пустила в Украину Милявскую в апреле 2017 года. По словам исполнительницы, въезд в Украину ей запрещен за посещение Керчи в оккупированном Крыму в 2015 году.