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19 июня, 2020
 
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"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь

Российская певица Лолита Милявская надеется, что ее новая любовь будет "до гроба".

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Лолита сменила мастера и прическу
Лолита сменила мастера и прическу
Скриншот: lolitamilyavskaya / Instagram

Российская певица Лолита разместила в Instagram видео, чтобы продемонстрировать подписчикам свою новую прическу – певица укоротила волосы, сделав каре. 

По словам певицы, новую стрижку она делала у нового мастера. 

"Хочу представить мою новую любовь. Думаю, это любовь до гроба. Именно благодаря этому молодому человеку – да, опять молодому человеку – я выгляжу ох...енно", – заявила певица, демонстрируя на камеру свой новый имидж. 

Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Украине. В 1985 году певица стала участницей Кабаре-дуэта "Академия", выступая в тандеме с артистом Александром Цекало. После распада дуэта в 2000-м году Милявская начала сольную карьеру. Премьерной песней певицы стала композиция "Цветочки". 

Теги: Лолита Милявская, певица
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