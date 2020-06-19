"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь

Российская певица Лолита Милявская надеется, что ее новая любовь будет "до гроба".

Российская певица Лолита разместила в Instagram видео, чтобы продемонстрировать подписчикам свою новую прическу – певица укоротила волосы, сделав каре.

По словам певицы, новую стрижку она делала у нового мастера.

"Хочу представить мою новую любовь. Думаю, это любовь до гроба. Именно благодаря этому молодому человеку – да, опять молодому человеку – я выгляжу ох...енно", – заявила певица, демонстрируя на камеру свой новый имидж.

Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Украине. В 1985 году певица стала участницей Кабаре-дуэта "Академия", выступая в тандеме с артистом Александром Цекало. После распада дуэта в 2000-м году Милявская начала сольную карьеру. Премьерной песней певицы стала композиция "Цветочки".