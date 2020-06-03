Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
03 июня, 2020
 
Новости

"Чем бы не тешилась, лишь бы не вешалась". Лолита попыталась надеть петлю на шею

По словам российской певицы Лолиты Милявской, после карантина ее голова не проходит в петлю.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Милявская: Хочу принять кару за всех, кого погубила
Милявская: Хочу принять кару за всех, кого погубила
Фото: lolitamilyavskaya / Instagram

Российская певица Лолита записала ироничное видео, попытавшись просунуть голову в петлю на виселице. Ролик певица опубликовала на своей странице в Instagram. 

"Хочу принять кару за всех, кого погубила", – заявила Милявская, пытаясь надеть петлю на шею. 

"Слушайте, после карантина я не могу влезть в эту петлю. Я пока не буду кончать с собой, лучше поем хлебушка", – сделала вывод певица.

"Чем бы Лола не тешилась, лишь бы не вешалась. Прелестно", – отреагировали на видео ее фолловеры. 

"Не надо. Слава карантину", – прокомментировали видео певицы пользователи социальной сети. 

Отвечая на вопрос подписчиков, кого именно она погубила за свою жизнь, певица призналась, что "как минимум клещей на дачном участке".

Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Украине. В 1985 году певица стала участницей Кабаре-дуэта "Академия", выступая в тандеме с артистом Александром Цекало. После распада дуэта в 2000-м году Милявская начала сольную карьеру. Премьерной песней певицы стала композиция "Цветочки". 

Теги: Лолита Милявская, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Провальная вербовка писателя Войновича
Записки бывшего подполковника КГБ: Провальная вербовка писателя Войновича
Владимир ПОПОВ
Какие страны после карантина открывают границы для туристов из Украины. Список обновляется
Какие страны после карантина открывают границы для туристов из Украины. Список обновляется
Наталия ДВАЛИ
"Борьба с неплатежами за газ и коммунальные услуги будет усилена". Что Украина обещает МВФ в обмен на новый кредит. Документ
"Борьба с неплатежами за газ и коммунальные услуги будет усилена". Что Украина обещает МВФ в обмен на новый кредит. Документ
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS