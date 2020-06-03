"Чем бы не тешилась, лишь бы не вешалась". Лолита попыталась надеть петлю на шею

По словам российской певицы Лолиты Милявской, после карантина ее голова не проходит в петлю.

Милявская: Хочу принять кару за всех, кого погубила Фото: lolitamilyavskaya / Instagram

Российская певица Лолита записала ироничное видео, попытавшись просунуть голову в петлю на виселице. Ролик певица опубликовала на своей странице в Instagram.

"Хочу принять кару за всех, кого погубила", – заявила Милявская, пытаясь надеть петлю на шею.

"Слушайте, после карантина я не могу влезть в эту петлю. Я пока не буду кончать с собой, лучше поем хлебушка", – сделала вывод певица.

"Чем бы Лола не тешилась, лишь бы не вешалась. Прелестно", – отреагировали на видео ее фолловеры.

"Не надо. Слава карантину", – прокомментировали видео певицы пользователи социальной сети.

Отвечая на вопрос подписчиков, кого именно она погубила за свою жизнь, певица призналась, что "как минимум клещей на дачном участке".

Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Украине. В 1985 году певица стала участницей Кабаре-дуэта "Академия", выступая в тандеме с артистом Александром Цекало. После распада дуэта в 2000-м году Милявская начала сольную карьеру. Премьерной песней певицы стала композиция "Цветочки".