"Чем бы не тешилась, лишь бы не вешалась". Лолита попыталась надеть петлю на шею

Российская певица Лолита записала ироничное видео, попытавшись просунуть голову в петлю на виселице. Ролик певица опубликовала на своей странице в Instagram.
"Хочу принять кару за всех, кого погубила", – заявила Милявская, пытаясь надеть петлю на шею.
"Слушайте, после карантина я не могу влезть в эту петлю. Я пока не буду кончать с собой, лучше поем хлебушка", – сделала вывод певица.
"Чем бы Лола не тешилась, лишь бы не вешалась. Прелестно", – отреагировали на видео ее фолловеры.
"Не надо. Слава карантину", – прокомментировали видео певицы пользователи социальной сети.
Отвечая на вопрос подписчиков, кого именно она погубила за свою жизнь, певица призналась, что "как минимум клещей на дачном участке".
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Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Украине. В 1985 году певица стала участницей Кабаре-дуэта "Академия", выступая в тандеме с артистом Александром Цекало. После распада дуэта в 2000-м году Милявская начала сольную карьеру. Премьерной песней певицы стала композиция "Цветочки".