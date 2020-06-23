"Ну что сказать? Бл...дь!" Лолита прокомментировала повышение тарифов на электроэнергию в Москве

По словам российской певицы Лолиты Милявской, она пошла на обман "Мосэнергосбыта", чтобы сэкономить деньги накануне повышения цен на электроэнергию.

Российская певица Лолита заявила в Instagram, что передала в АО "Мосэнергосбыт" завышенные показания счетчика электроэнергии за июнь – таким образом певица решила сэкономить деньги накануне повышения тарифов на электричество в Москве.

"Пришло предупреждение на почту, что до 30 июня нужно сдать показания счетчиков. Я подумала: "Припишу себе пару киловатт по старому тарифу". Некрасиво, конечно, но повышение [цен] на бензин, продукты и прочее заставляет мозг быть изворотливым", – рассказала Милявская.

Певица также опубликовала ролик, в котором лаконично выразила свое отношение к повышению тарифов на электроэнергию в Москве.

"Ну что сказать? Бл...дь", – заявила певица.

До 1 июня москвичи в среднем платили за киловатт электроэнергии 5,9 руб. (2,12 грн), сообщает сайт Мосэнергосбыт. После подорожания стоимость одного киловатта для жителей квартир без электроплит будет составлять 5,66 руб. (2,19 грн).