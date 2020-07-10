Бульвар Шоубиз
 
10 июля, 2020
 
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"Отмажет любимый адвокат". Преобразившаяся Лолита "украла" из магазина платье

Российская певица Лолита Милявская показала, как вынесла из магазина наряд, спрятав его себе под платье.

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Милявская: Украла и счастлива!
Милявская: Украла и счастлива!
Скриншот: lolitamilyavskaya / Instagram

Российская певица Лолита разместила в сети ролик, на котором она запечатлена во время посещения магазина одежды.

Зайдя в помещение, Милявская подошла к стойке с одеждой, выбрала наряд золотого цвета и спрятала его себе под платье. После этого Милявская с невозмутимым видом покинула магазин.

"Я украла и счастлива! Воровать у друзей лучше всего. Меня отмажет мой любимый адвокат [Сергей] Жорин", – подписала она шуточный ролик. 

Милявская отметила, что съемки проходили в магазине ее друга, российского дизайнера Игоря Гуляева. 

"За такое воровство вам еще и приплатить должны. Креативная реклама нынче дорого стоит", – оценили работу Милявской ее фолловеры.

"Как вы шикарно выглядите! Такое преображение!" – обратили внимание на внешность певицы ее поклонники.

Гуляев в своем блоге обнародовал видеозапись примерки певицей платья, которое она якобы унесла из магазина. 

"А так хорошо все начиналось", – пошутил он. 

Милявская родилась в 1963 году в Украине. В 1985 году певица стала участницей кабаре-дуэта "Академия", выступая в тандеме с артистом Александром Цекало. После распада дуэта в 2000-м году Милявская начала сольную карьеру. Премьерной песней певицы стала композиция "Цветочки".

Теги: Россия, Украина, Лолита Милявская, кража, уголовный кодекс, скандал, певица, Сергей Жорин
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