"Отмажет любимый адвокат". Преобразившаяся Лолита "украла" из магазина платье

Российская певица Лолита Милявская показала, как вынесла из магазина наряд, спрятав его себе под платье.

Российская певица Лолита разместила в сети ролик, на котором она запечатлена во время посещения магазина одежды.

Зайдя в помещение, Милявская подошла к стойке с одеждой, выбрала наряд золотого цвета и спрятала его себе под платье. После этого Милявская с невозмутимым видом покинула магазин.

"Я украла и счастлива! Воровать у друзей лучше всего. Меня отмажет мой любимый адвокат [Сергей] Жорин", – подписала она шуточный ролик.

Милявская отметила, что съемки проходили в магазине ее друга, российского дизайнера Игоря Гуляева.

"За такое воровство вам еще и приплатить должны. Креативная реклама нынче дорого стоит", – оценили работу Милявской ее фолловеры.

"Как вы шикарно выглядите! Такое преображение!" – обратили внимание на внешность певицы ее поклонники.

Гуляев в своем блоге обнародовал видеозапись примерки певицей платья, которое она якобы унесла из магазина.

"А так хорошо все начиналось", – пошутил он.

Милявская родилась в 1963 году в Украине. В 1985 году певица стала участницей кабаре-дуэта "Академия", выступая в тандеме с артистом Александром Цекало. После распада дуэта в 2000-м году Милявская начала сольную карьеру. Премьерной песней певицы стала композиция "Цветочки".