"Живая лучше". Лолита в образе женщины-киборга презентовала клип на песню "Кислород"
Российская певица Лолита Милявская на своем канале в YouTube презентовала клип на песню "Кислород". В клипе певица появляется в образе женщины-киборга. "Напишите, пожалуйста, понравилось или не поняли", – попросила в анонсе музыкального клипа певица, не став объяснять значения видео-образов. "Новая Лолита взяла все самое лучшее из своей насыщенной жизни и вот она – сильная, красивая, современная", – прокомментировали видео на ее странице в Instagram поклонники артистки. "Первое впечатление от искусственной Лолиты отталкивающее. Живая лучше!"– ответили певице подписчики.
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