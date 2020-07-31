Boom Boom. Loboda презентовала клип для взрослых, в котором снялись Собчак, Варнава и Лолита
Проживающая в России украинская певица Светлана Лобода (Loboda) презентовала клип Boom Boom. Видео опубликовано на странице исполнительницы на YouTube. В новой видеоработе певицы указаны возрастные ограничения – детям до 18 лет смотреть видео не рекомендуется. В клипе приняли участие журналистка Ксения Собчак, ведущая Екатерина Варнава, певица Лолита Милявская и другие представительницы российского шоу-бизнеса. По сюжету они исполняют танцы на столе перед судьями-мужчинами, получая за это оценки. Loboda появляется в кадре в нескольких образах. Boom Boom – первый клип певицы, снятый в тандеме с российским шоуменом и сценаристом Александром Гудковым, который заявлен в ролике в качестве креативного продюсера.
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