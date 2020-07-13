"Это увлекает меня целиком и полностью". Loboda осваивает новую профессию

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, рассказала, как пандемия коронавируса изменила ее жизнь.

Loboda: Первое время было некомфортно без работы, без привычного общения, скорости, но совсем скоро появилась легкость и желание остановиться и попробовать что-то новое Фото: lobodaofficial / Instagram

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, рассказала в Instagram, что в период пандемии коронавируса изменила взгляд на жизнь.

"Пандемия внесла изменения в график и ритм жизни каждого из нас. Первое время было некомфортно без работы, без привычного общения, скорости, но совсем скоро появилась легкость и желание остановиться и попробовать что-то новое", – написала она.

Loboda призналась, что осваивает новую профессию.

"Уже несколько недель я занимаюсь актерским мастерством и это увлекает меня целиком и полностью. Много читаю, провожу время с детьми. Наслаждаюсь каждым моментом жизни, будто только сейчас осознала каждую минуту времени. Насколько оно быстротечно. Говорят, актеру, чтобы заставить плакать зрителя, нужно накопить в себе тысячи непролитых слез. Наверное, и с жизнью так же. Чтобы почувствовать ее, нужно накопить тысячи непрожитых дней", – написала она.

Певица сопроводила пост хештегом "техника Чаббак".

Ивана Чаббак – американский актерский тренер, возглавляющая театральную школу в Лос-Анджелесе. Проводит актерские мастер-классы по всему миру.

Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Она окончила музыкальную школу по классам фортепиано, дирижирования и академического вокала. Позже поступила в Киевскую эстрадно-цирковую академию на отделение эстрадного вокала. В это же время пела в группе "Капучино". Весной 2004 года Loboda стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и в декабре начала сольную карьеру.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 12,9 млн, из них более 7,1 млн вылечились, а более 569,1 тыс. умерли.