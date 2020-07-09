"Какие ноги длинные". Подписчики Loboda обсуждают ее тело в купальнике

Подписчики украинской певицы Loboda, строящей карьеру в РФ, комментируют ее фото, сделанное на отдыхе.

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, разместила в Instagram фото в черном раздельном купальнике.

"Мечты, которые стали реальностью", – подписала она снимок, сделанный на фоне моря. Куда именно она отправилась отдыхать, Loboda не уточнила.

Посмотреть эту публикацию в Instagram мечты, которые стали реальностью * Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 8 Июл 2020 в 5:18 PDT

Подписчики певицы прокомментировали ее публикацию.

"На отдыхе – кайф", – написала assenoritaa.

"Какие ноги длинные", – отметила gu.lia9250.

"Шикарная фигура", – поделилась мнением gadanie_na_taro_maria.

Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Она окончила музыкальную школу по классам фортепиано, дирижирования и академического вокала. Позже поступила в Киевскую эстрадно-цирковую академию на отделение эстрадного вокала. В это же время пела в группе "Капучино". Весной 2004 года Loboda стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и в декабре начала сольную карьеру.