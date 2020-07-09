"Какие ноги длинные". Подписчики Loboda обсуждают ее тело в купальнике

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, разместила в Instagram фото в черном раздельном купальнике.
"Мечты, которые стали реальностью", – подписала она снимок, сделанный на фоне моря. Куда именно она отправилась отдыхать, Loboda не уточнила.
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Подписчики певицы прокомментировали ее публикацию.
"На отдыхе – кайф", – написала assenoritaa.
"Какие ноги длинные", – отметила gu.lia9250.
"Шикарная фигура", – поделилась мнением gadanie_na_taro_maria.
Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Она окончила музыкальную школу по классам фортепиано, дирижирования и академического вокала. Позже поступила в Киевскую эстрадно-цирковую академию на отделение эстрадного вокала. В это же время пела в группе "Капучино". Весной 2004 года Loboda стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и в декабре начала сольную карьеру.