Loboda и Литвинова примерили одинаковые комбинезоны. Фото

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, разместила в Instagram снимки, для которых позировала в блестящем красном кобинезоне с черными полосами "под тигра".
"Друзья, спешу поделиться! Мы завершили съемки видеоклипа на сингл Boomboom с командой Саши Гудкова. Я получила удовольствие и по-настоящему оторвалась! Уверена, нас ждет что-то очень необычное, дерзкое, свободное и местами шокирующее!" – рассказала певица 6 июля.
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друзья, спешу поделиться! мы завершили съемки видеоклипа на сингл #boomboom * с командои * Саши Гудкова * я получила удовольствие и по-настоящему оторвалась!! * уверена, нас ждет что-то очень необычное, дерзкое, свободное и местами шокирующее ! * в лучших традициях Лободы и Гудкова #verySoon #Lo Жде * те ? *
53-летняя российская актриса и режиссер Рената Литвинова на своей странице в Instagram двумя днями ранее размещала снимок в таком же комбинезоне.
"Может ли костюм отразить твою сущность?" – спросила она.
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Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Она окончила музыкальную школу по классам фортепиано, дирижирования и академического вокала. Позже поступила в Киевскую эстрадно-цирковую академию на отделение эстрадного вокала. В это же время пела в группе "Капучино". Весной 2004 года Loboda стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и в декабре начала сольную карьеру.
Рената Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве. Она играла в таких фильмах, как "Увлеченья", "Три истории", "Право на выбор", "Мне не больно", в сериале "Граница. Таежный роман", "Небо. Самолет. Девушка". Ее режиссерские работы – ленты "Нет смерти для меня", "Богиня: Как я полюбила", "Зеленый театр в Земфире", "Крокус/Стрелка", "Последняя сказка Риты", "Петербург. Только по любви".