Loboda и Литвинова примерили одинаковые комбинезоны. Фото

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, и российская актриса и режиссер Рената Литвинова показали в микроблогах идентичные образы.

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, разместила в Instagram снимки, для которых позировала в блестящем красном кобинезоне с черными полосами "под тигра".

"Друзья, спешу поделиться! Мы завершили съемки видеоклипа на сингл Boomboom с командой Саши Гудкова. Я получила удовольствие и по-настоящему оторвалась! Уверена, нас ждет что-то очень необычное, дерзкое, свободное и местами шокирующее!" – рассказала певица 6 июля.

53-летняя российская актриса и режиссер Рената Литвинова на своей странице в Instagram двумя днями ранее размещала снимок в таком же комбинезоне.

"Может ли костюм отразить твою сущность?" – спросила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Может ли костюм отразить твою сущность??? Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) 4 Июл 2020 в 1:40 PDT

Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Она окончила музыкальную школу по классам фортепиано, дирижирования и академического вокала. Позже поступила в Киевскую эстрадно-цирковую академию на отделение эстрадного вокала. В это же время пела в группе "Капучино". Весной 2004 года Loboda стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и в декабре начала сольную карьеру.

Рената Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве. Она играла в таких фильмах, как "Увлеченья", "Три истории", "Право на выбор", "Мне не больно", в сериале "Граница. Таежный роман", "Небо. Самолет. Девушка". Ее режиссерские работы – ленты "Нет смерти для меня", "Богиня: Как я полюбила", "Зеленый театр в Земфире", "Крокус/Стрелка", "Последняя сказка Риты", "Петербург. Только по любви".