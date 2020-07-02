"Соски видно". Фото Loboda в облегающем топе обсуждают в Instagram

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, разместила в Instagram снимок в черном облегающем топе и лосинах на фоне автомобиля.
"Красота тела может привлечь истинных поклонников, но для того чтобы удержать их, требуется красота души", – написала она.
Подписчики прокомментировали пост.
"Но для того чтобы удержать их, нужны соски", – ответила gorggeta25.
"Соски видно", – написала podpiski530.
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-Красота тела может привлечь истинных поклонников, но для того чтобы удержать их требуется красота души *
Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Она окончила музыкальную школу по классам фортепиано, дирижирования и академического вокала. Позже поступила в Киевскую эстрадно-цирковую академию на отделение эстрадного вокала. В это же время пела в группе "Капучино". Весной 2004 года Loboda стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и в декабре начала сольную карьеру.