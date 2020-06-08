"Сладкие булочки. Сердце трещит по швам". Loboda показала подросших дочерей

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, обнародовала новое фото дочерей Евы и Тильды.

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, разместила в Instagram фото, на котором ее дочь Ева запечатлена обнимающей свою младшую сестру Тильду.

"Со Святой Троицей!!! Такой теплый день. Жизнь продолжается", – написала она.

"Боже мой, мое сердце трещит по швам. Какие сладкие булочки", – прокомментировала lo_yuliya_lo.

"Два зайчонка", – написала goryainovanatali.

Девятилетняя Ева – дочь Loboda от хореографа Андрея Царя, с которым певица рассталась в 2014 году. Младшую дочь Тильду Loboda родила 24 мая 2018 года. Роды проходили в США. Отцовство девочки приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.