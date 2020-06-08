"Сладкие булочки. Сердце трещит по швам". Loboda показала подросших дочерей

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, разместила в Instagram фото, на котором ее дочь Ева запечатлена обнимающей свою младшую сестру Тильду.
"Со Святой Троицей!!! Такой теплый день. Жизнь продолжается", – написала она.
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Со Святой Троицей !!!! такой тёплый день жизнь продолжается .... * #любовь *
"Боже мой, мое сердце трещит по швам. Какие сладкие булочки", – прокомментировала lo_yuliya_lo.
"Два зайчонка", – написала goryainovanatali.
Девятилетняя Ева – дочь Loboda от хореографа Андрея Царя, с которым певица рассталась в 2014 году. Младшую дочь Тильду Loboda родила 24 мая 2018 года. Роды проходили в США. Отцовство девочки приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.