"Какие лапочки". Loboda показала свое детское фото и видео дочерей

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, разместила в Instagram подборку снимков и видеоролик с участием дочерей, Евы и Тильды. Первый снимок в посте – детское фото самой певицы.
"Lo+Eva+Tilda. Мы желаем счастья вам", – написала она.
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"Какая вы прекрасная мать", – прокомментировала v_goss_15.
"Какие лапочки", – написала i.lerlera.
Девятилетняя Ева – дочь Loboda от хореографа Андрея Царя, с которым певица рассталась в 2014 году. Младшую дочь Тильду Loboda родила 24 мая 2018 года. Роды проходили в США. Отцовство девочки приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.