"Какие лапочки". Loboda показала свое детское фото и видео дочерей

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, обнародовала семейный фото- и видеоархив.

Loboda: Lo+Eva+Tilda. Мы желаем счастья вам Фото: lobodaofficial / Instagram

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, разместила в Instagram подборку снимков и видеоролик с участием дочерей, Евы и Тильды. Первый снимок в посте – детское фото самой певицы.

"Lo+Eva+Tilda. Мы желаем счастья вам", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram * lo+Eva+Tilda мы желаем счастья Вам * Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 1 Июн 2020 в 9:59 PDT

"Какая вы прекрасная мать", – прокомментировала v_goss_15.

"Какие лапочки", – написала i.lerlera.

Девятилетняя Ева – дочь Loboda от хореографа Андрея Царя, с которым певица рассталась в 2014 году. Младшую дочь Тильду Loboda родила 24 мая 2018 года. Роды проходили в США. Отцовство девочки приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.