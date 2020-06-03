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03 июня, 2020
 
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"Какие лапочки". Loboda показала свое детское фото и видео дочерей

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, обнародовала семейный фото- и видеоархив.

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Loboda: Lo+Eva+Tilda. Мы желаем счастья вам
Loboda: Lo+Eva+Tilda. Мы желаем счастья вам
Фото: lobodaofficial / Instagram

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, разместила в Instagram подборку снимков и видеоролик с участием дочерей, Евы и Тильды. Первый снимок в посте – детское фото самой певицы.

"Lo+Eva+Tilda. Мы желаем счастья вам", – написала она.

"Какая вы прекрасная мать", – прокомментировала v_goss_15.

"Какие лапочки", – написала i.lerlera.

Девятилетняя Ева – дочь Loboda от хореографа Андрея Царя, с которым певица рассталась в 2014 году. Младшую дочь Тильду Loboda родила 24 мая 2018 года. Роды проходили в США. Отцовство девочки приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

Теги: видео, дети, Loboda, певица, фото
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