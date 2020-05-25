"Говорят, на карантине успела сделать пластику лица и уменьшить нос". Loboda рассказала о пластических операциях

Строящая карьеру в РФ украинская певица Loboda призналась, благодаря чему изменила свою внешность на карантине.

Строящая карьеру в РФ украинская певица Loboda на своей странице в Instagram обнародовала снимки без обработки.

"Говорят, на карантине успела сделать пластику лица и уменьшить нос. Решила показать фото без ретуши. Посвежела, помолодела благодаря здоровому режиму и полноценному сну, вроде никаких изменений не обнаружено. Спасибо родителям за гены и ретушерам за особое старание, которое приводит к неутихающим слухам о слабости, которую я якобы питаю к пластическим хирургам", – написала певица.

Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Она окончила музыкальную школу по классам фортепиано, дирижирования и академического вокала. Позже поступила в Киевскую эстрадно-цирковую академию на отделение эстрадного вокала. В это же время пела в группе "Капучино". Весной 2004 года Loboda стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и в декабре начала сольную карьеру.