"Никому и никогда не дам их в обиду". Loboda показала сестру и мать

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, показала свою семью.

Loboda: Мои любимые девочки. Всегда в моем сердце Фото: lobodaofficial / Instagram

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, разместила в Instagram снимки с сестрой Ксенией и мамой Натальей.

"Мои любимые девочки. Всегда в моем сердце. Никому и никогда не дам их в обиду", – написала она.

Мать певицы – специалист по энергосбережению.

Ксения Лобода – младшая сестра Светланы Лободы (Loboda), родилась в 1992 году. Она замужем за украинским бизнесменом Артемом Аурсалиди.

Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Она окончила музыкальную школу по классам фортепиано, дирижирования и академического вокала. Позже поступила в Киевскую эстрадно-цирковую академию на отделение эстрадного вокала. В это же время пела в группе "Капучино". Весной 2004 года Loboda стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и в декабре начала сольную карьеру.