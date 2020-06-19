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19 июня, 2020
 
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"Имею возможность гулять на свои". Крапивина ответила на упреки Loboda

Продюсер проживающей в России украинской певицы Loboda Нателла Крапивина заявила, что артистка часто говорит ей о том, что она не умеет мечтать.

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Крапивина: Loboda часто говорит, что я не умею мечтать
Крапивина: Loboda часто говорит, что я не умею мечтать
Фото: natellakrapivina / Instagram

Продюсер проживающей в России украинской певицы Loboda Нателла Крапивина заявила, что материальная независимость позволяет иметь все необходимое. Об этом она написала на своей странице в Instagram, разместив снимки, на которых позирует в обнимку со своей подопечной. 

"Loboda часто говорит, что я не умею мечтать. Наверное потому, что мне всего достаточно. Я имею возможность и творить, и гулять на свои. Это делает меня абсолютно независимой от мнения окружающих", – рассказала Крапивина. 

По словам продюсера, единственное, чего ей не хватает, – это крыльев, но их за деньги не купишь.

х можно только вырастить", – считает Крапивина. 

Нателла Крапивина родилась в 1982 году в Ашхабаде (Туркменистан). В 2010 году она стала продюсером украинской певицы Светланы Лободы.

Теги: Loboda, певица, Нателла Крапивина
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