"Имею возможность гулять на свои". Крапивина ответила на упреки Loboda

Продюсер проживающей в России украинской певицы Loboda Нателла Крапивина заявила, что артистка часто говорит ей о том, что она не умеет мечтать.

Крапивина: Loboda часто говорит, что я не умею мечтать Фото: natellakrapivina / Instagram

Продюсер проживающей в России украинской певицы Loboda Нателла Крапивина заявила, что материальная независимость позволяет иметь все необходимое. Об этом она написала на своей странице в Instagram, разместив снимки, на которых позирует в обнимку со своей подопечной.

"Loboda часто говорит, что я не умею мечтать. Наверное потому, что мне всего достаточно. Я имею возможность и творить, и гулять на свои. Это делает меня абсолютно независимой от мнения окружающих", – рассказала Крапивина.

По словам продюсера, единственное, чего ей не хватает, – это крыльев, но их за деньги не купишь.

"Их можно только вырастить", – считает Крапивина.

Нателла Крапивина родилась в 1982 году в Ашхабаде (Туркменистан). В 2010 году она стала продюсером украинской певицы Светланы Лободы.