"Имею возможность гулять на свои". Крапивина ответила на упреки Loboda

Продюсер проживающей в России украинской певицы Loboda Нателла Крапивина заявила, что материальная независимость позволяет иметь все необходимое. Об этом она написала на своей странице в Instagram, разместив снимки, на которых позирует в обнимку со своей подопечной.
"Loboda часто говорит, что я не умею мечтать. Наверное потому, что мне всего достаточно. Я имею возможность и творить, и гулять на свои. Это делает меня абсолютно независимой от мнения окружающих", – рассказала Крапивина.
По словам продюсера, единственное, чего ей не хватает, – это крыльев, но их за деньги не купишь.
"Их можно только вырастить", – считает Крапивина.
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есть у меня одна давняя знакомая. (на всякии * случаи * , НЕ СВЕТЛАНА) ее мечтои * всегда было иметь свои * самолет. я никогда не могла взять в толк что это за мечта такая. провинциальныи * синдром? голодное детство? а годы спустя, я поняла, что самолет - это не предмет. это проекция внутреннего желания доминировать, ощущать собственное превосходство. вся жизнь человека подчинена этому единственному намерению. и он ни перед чем не остановится. @lobodaofficial часто говорит, что я не умею мечтать. возможно. наверное, потому, что мне всего достаточно. я - счастливыи * человек, которыи * живет так как хочет. делает только то, что ему нравится. я имею возможность и творить и гулять на «свои». это делает меня абсолютно независимои * от мнения окружающих. и конечно, мне не нужны самолеты. мне нужны крылья. и скажу вам по секрету: их невозможно купить. их можно только вырастить. #крылатыекачели #свободабытьсобои *
Нателла Крапивина родилась в 1982 году в Ашхабаде (Туркменистан). В 2010 году она стала продюсером украинской певицы Светланы Лободы.